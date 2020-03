Grenzeloos schulden opkopen: wat maakt het uit?

Elke keer dat de ECB geld niet terugbetaald krijgt en er meer geld bij gecreëerd wordt, komt er meer geld in de economie in omloop. Waar meer van is, wordt minder waard. Dat kan zich opstapelen als het vaker gebeurt, en in andere landen. De Vries: "Dan krijg je hyperinflatie."

Op dit moment heeft de ECB wel een maximum genoemd aan wat ze zal opkopen: tot 750 miljard euro. "Van hyperinflatie zijn we nog heel wat stapjes verwijderd, maar het is een glijdend pad."

Het probleem met inflatie: het is net tandpasta, zegt Lodewijk van der Kroft, belegginsspecialist bij vermogensbeheerder Comgest. "Als het eenmaal uit de tube is, krijg je het lastig er weer in."

Blijft een hypotheek betaalbaar?

Feit is in elk geval dat er nu een smak meer geld in de economie komt. Ook als de euro straks maar een beetje minder waard wordt, zullen we dat merken.

Bij inflatie stijgen ook de rentes, zegt Edin Mujagic, econoom bij vermogensbeheerder OHV. "Wie nu een hypotheek opneemt met een variabele rente, of met een vaste rente voor vijf jaar, kan straks opeens met een hogere rente geconfronteerd worden."

Steun voor zwakke landen?

"Ik begrijp heel goed waarom Klaas Knot zich zorgen maakt", aldus Mujagic. "Het is alsof iemand nu tegen jou zou zeggen: wat je inkomen ook is, je mag nu twee keer zoveel geld lenen en uitgeven als hiervoor. En wie zijn geld komt terugvragen, stuur je maar naar mij toe, want ik sta garant."

Volgens Mujagic is het risico dat hierdoor de landen in de Eurozone die al hoge schulden en grote tekorten hebben dan niet de noodzaak voelen om dat te veranderen. Ook zullen andere landen hulp verwachten. Hij vreest voor een politiek wespennest.

Die zorgen erkent Van der Kroft. Toch denkt hij dat het nu niet het goede moment is om alleen leningen op te kopen als een land bereid is om te hervormen. "Toen het nog relatief goed ging in Europa lukte het al niet om dit soort hervormingen in andere landen voor elkaar te krijgen. Dat lukt nu zeker niet. Dit is noodhulp."

Waar gaat dit heen?

Het is de vraag of dit tijdelijk is, zegt Mujagic. "De geschiedenis leert ons dat dit bij de ECB niet zo is." Hij wijst erop dat de eerdere rentedaling en opkoopprogramma's ook tijdelijk zouden zijn, maar nog steeds lopen.

Ook De Vries denkt dat de drempel laag is om het opkopen van leningen verder op te schroeven. "Bij elk pijntje ontstaat er nu druk om dat middel te gebruiken, en het wordt steeds makkelijker."