Afscheid van De Wereld Draait Door: 'Het avontuur zit erop, fijn dat u keek'

"Voor de allerlaatste keer zeg ik: aan tafel!" Het was al jaren de strijdkreet waarmee presentator Matthijs van Nieuwkerk De Wereld Draait Door begon. Vanavond klonk de uitroep voor het laatst. Van Nieuwkerk stopt ermee en gaat volgend seizoen een nieuw programma op de zaterdagavond presenteren.

De voltallige redactie mocht er uitgerekend deze keer niet bij zijn vanwege strenge corona-maatregelen. Alleen eindredacteur Cécile Koekkoek was in de studio, van de rest van zijn 'dreamteam' nam Van Nieuwkerk afscheid via een videowall. "We zouden gaan dansen vanavond, elkaar huggen" - maar het was al langer duidelijk dat dat niet zou gaan gebeuren.

Van Nieuwkerk en zijn vaste vrijdagse tafelheer Marc-Marie Huijbregts ("We zijn bevriend, we gingen altijd samen eten na de uitzending") moesten het samen doen. "We gaan de zolder opruimen", had Huijbregts gezegd.

De twee blikten terug op de vele gasten die er waren, zoals Van Kooten en De Bie uit 2007 (het tweede seizoen) en een hilarisch gesprek met Mies Bouwman, aan wie Huijbregts vroeg of het klopte dat ze net als Italiaanse sopranen in de opera vlak voor een optreden tot een hoogtepunt werd gebracht ("Ik ga niks ontkennen", giechelde Bouwman).

Niet vrij

Tennisser André Agassi was ooit te gast en vertelde over het ophouden van zijn toupet in grote wedstrijden, het enige gesprek dat Van Nieuwkerk ooit in het Engels heeft gevoerd. Het programma kreeg in de loop der jaren vanwege zijn goede kijkcijfers tal van prominente buitenlandse gasten aangeboden, zoals John Cleese en George Clooney, maar Van Nieuwkerk durfde het niet aan: in het Engels voelde hij zich niet vrij.

Zoals elke aflevering was er veel muziek (Van Nieuwkerk merkte terecht op dat DWDD eigenlijk ook een muziekprogramma was). Er waren soms wereldberoemde artiesten, zoals mezzo-sopraan Cecilia Bartoli en de Amerikaanse band Queens of the Stone Age. Ook die moest zich houden aan de ooit geldende regel dat een optreden in DWDD maximaal 1,5 minuut mocht duren. Frontman Josh Homme was het er niet mee eens en keek na zijn slotakkoord demonstratief op een denkbeeldig horloge.

Gospelzangeres Michelle David zong Respect van Aretha Franklin (Van Nieuwkerk: "Die is eigenlijk vijftien jaar met ons meegereisd", het nummer werd uit bijgeloof voor elke aflevering gedraaid) en vaste gast Ilse DeLange Turn turn turn van The Byrds, op speciaal verzoek van de presentator ("Ik heb het nog nooit gedaan!", zei DeLange).

Geen tranen

Er was een buiging voor sportpresentator Mart Smeets (ook een habitué, Van Nieuwkerk verklaarde zich schatplichtig en bekende dat hij naar Smeets ging kijken om het vak te leren toen hij als veertiger tv-presentator werd). Henny Vrienten bracht tot slot een eerbetoon en sprak "namens de hele Nederlandse muziekscene" zijn dank uit voor het podium dat DWDD al die tijd is geweest. Van Nieuwkerk is trouwens vandaag gelauwerd met de Zilveren Fonograaf, een prijs van de beroepsvereniging voor de muziekindustrie NVPI.

En toen was het afgelopen. Geen emoties in beeld, geen tranen, maar een sobere, zakelijke afkondiging door Van Nieuwkerk. "Het avontuur zit erop. Fijn dat u keek."