Ziekenhuisopnames stijgen snel in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten is gestegen naar 2500, meldt het RIVM. Dat is een stijging van 349 ten opzichte van gisteren. Vooral in de provincies Gelderland, Noord- en Zuid-Holland gaat het hard, in Brabant daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames.

Hoewel er niet eerder zo'n grote toename te zien was, lijkt de stijging volgens het RIVM af te vlakken.

Meldingen lopen achter

Het aantal gemelde sterfgevallen is met 112 gestegen tot 546. Ook dat is de grootste toename tot nu toe, maar net als bij het aantal ziekenhuisopnames lopen de meldingen daarvan vaak een paar dagen achter. Zo zitten in de 112 meldingen van vandaag ook sterfgevallen van vorige week.

De stijging van het aantal ziekenhuisopnames is volgens het RIVM minder dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet, kan over een paar dagen geconcludeerd worden of de maatregelen van twee weken geleden effectief zijn. Het gaat dan vooral om afstand houden, vaak handen wassen en het beperken van sociaal contact. De sluiting van scholen, horeca en sportscholen werd pas op 15 maart bekendgemaakt.

Meer mannen dan vrouwen

Er worden ongeveer evenveel mannen als vrouwen positief getest, maar bij de ziekenhuisopnames (62 procent) en de sterfgevallen (64 procent) zijn de mannen veruit in de meerderheid. Het zijn vooral 50-plussers die in het ziekenhuis terechtkomen, al zijn er ook jongere patiënten opgenomen, zelfs kinderen jonger dan 4. De sterfgevallen zijn vrijwel allemaal boven de 65.