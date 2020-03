Henk van Essen nieuwe korpschef politie

Henk van Essen wordt de nieuwe korpschef van de politie. Naar verwachting stemt de ministerraad vanmiddag in met zijn benoeming. Van Essen is nu al plaatsvervanger van politiebaas Erik Akerboom, die vanaf 1 mei de directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is.

Sinds de nationale politie in 2013 van start ging, maakt Van Essen deel uit van de korpsleiding. Daarvoor werkte hij als korpschef in Den Haag.

De benoeming van Van Essen wordt vanmiddag officieel bekendgemaakt, maar lekte voortijdig uit nadat de Centrale Ondernemingsraad voortijdig een felicitatie had geplaatst op Twitter.