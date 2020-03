Zorgen op spoedeisende hulp om wegblijvende patiënten: 'Kom vooral wel'

Van der Velden weet dat in ieder geval één persoon mede daardoor waarschijnlijk is overleden; een man meldde zich pas na twee dagen op de spoedeisende hulp met acute pijn op de borst. Hij wilde de drukte van het ziekenhuis niet opzoeken in de coronacrisis. Vervolgens kwam hulp voor hem te laat.

Hartpatiënt Helmi Duijvestein viel vorige week flauw tijdens het fietsen. Normaliter zou ze meteen naar het ziekenhuis zijn gegaan. Maar toen ze weer bijkwam, was ze vooral bezig met hoe ze een trip naar het ziekenhuis kon voorkomen.

"Ik dacht gelijk: ik moet nu niet in een ambulance terechtkomen", zegt Duijvestein. "Het ziekenhuis is in andere tijden een veilige haven voor mij. Nu niet, vanwege de angst voor corona."

'Als het nodig is, moet je hier zijn'

Spoedeisendehulparts Annemarie van der Velden wil dat gevoel graag wegnemen. Volgens haar is er bijvoorbeeld geen extra risico om in het ziekenhuis besmet te raken met het virus. Van der Velden: "In alle ziekenhuizen werken we met gescheiden stromen, om te zorgen dat mensen niet met elkaar in contact komen."

Ook hoeven mensen niet bang te zijn dat ze de zorg overbelasten. "Natuurlijk zijn er veel artsen druk met coronapatiënten", zegt Van der Velden. "Maar het is niet de enige zorg die we leveren. De gewone spoedzorg gaat gewoon door, en die leveren we ook. Dat is dus ook de reden waarom we zeggen: stel het niet uit, bel een dokter of 112, en kom vooral wel. Want als het nodig is, moet je gewoon echt hier zijn".