Gasten geven in één dag duizenden euro's aan Zeeuwse horecaondernemer

Sommige ondernemers proberen het ook, maar met wat minder succes. Sterrenchef Dennis Middeldorp van restaurant Sense in Den Bosch begon ruim een week geleden al; bij hem staat de teller op een kleine 7000 van de beoogde 25.000 euro. En de actie van Suzanne Streefland voor het restaurant van haar tweelingbroer Frank, De Nieuwe Polderkeuken in Stolwijk, blijft vooralsnog steken op zo'n 1100 euro.

"Ik denk dat het bij ons vrij snel gaat omdat we een grote fanbase hebben", zegt Bihi. "Op sociale media hebben we 16.000 volgers, maar misschien droogt het ook snel weer op. Dan is het zoals het is. We zijn alleen maar dankbaar."

Help de Horeca

Ook brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) probeert inkomsten te genereren voor de noodlijdende ondernemers, onder meer met de verkoop van waardebonnen via de actie Help de Horeca. Daarbij zijn sinds afgelopen zaterdag 5200 bedrijven aangemeld, die nu samen voor 457.000 euro aan waardebonnen hebben verkocht.

"Het loopt prima, zeker als je bedenkt dat we geen miljoenen hebben om deze actie op te tuigen", zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts. "We proberen zo de ondernemers op korte termijn aan liquide middelen te helpen. En het is voor de vaste gasten een manier om hun morele steun te betuigen."

Over bedelacties, waarbij donateurs geen reële tegenprestatie ontvangen, houdt Beljaarts zich op de vlakte. "Het mooie van het ondernemerschap is dat iedereen zelf mag bepalen wat hij doet. Er zijn natuurlijk schrijnende gevallen van ondernemers die bang zijn dat ze het einde van de maand niet eens halen."

Beljaarts benadrukt wel een voordeel van de waardebonnen: het idee is dat de horecazaken, als ze weer open mogen, meteen weer een stroom aan gasten ontvangen die hun bonnen komen verzilveren.

Wall of Thanks

Juist om die reden ziet Helen Bihi-Zenou van Honeypie en Hof Poppendamme daar weinig in. "Die actie is superaardig, maar stel dat iedereen na twee maanden al die bonnen komt inleveren? Dan maken we heel veel kosten en verdienen we niets."

Wie aan de Zeeuwse doneert krijgt er trouwens wel iets voor terug. Afhankelijk van het gedoneerde bedrag bestaat de beloning uit een cupcake, een portie scones of deelname aan een taartbuffet. Bihi: "En je krijgt eeuwige roem op de Wall of Thanks die we gaan maken in Hof Poppendamme."