Schapen geslacht op kinderboerderij in Olst, 'heel erg om te zien'

Op een kinderboerderij in het Overijsselse Olst zijn woensdagnacht twee rammen geslacht. Een verzorger trof hun koppen, vachten, magen en darmen aan.

"Hun halzen waren doorgesneden, alles binnenin was vakkundig weggesneden en meegenomen, ook hun poten. Het was heel erg om te zien", zegt bestuurslid en verzorger Henny Overkempe.

Zij kwam gisterochtend de dieren voeren en zag de restanten van de rammen liggen. Eerst dacht ze dat het een wolf was geweest. Maar toen zag ze dat er ruimte was gemaakt in het prikkeldraad. "Het was dus mensenwerk."

Aangifte

Overkempe weet niet wat de kinderboerderij kan doen om dit te voorkomen. "Voor bewakingscamera's ben je zo 2000 à 3000 euro kwijt. Voor ons is dat een heleboel geld. Onze stichting is afhankelijk van donaties en sponsoren."

De kinderboerderij heeft aangifte gedaan bij de politie en zegt dat die sporenonderzoek heeft gedaan.