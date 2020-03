Stoplicht blijft rood voor speed pedelec

Fietsers met een speed pedelec staan vaak onnodig minutenlang voor een rood licht. De snelle fietsen, die tot 45 kilometer per uur kunnen en op de weg moeten rijden, worden niet herkend door detectielussen in het wegdek. Daardoor springen verkeerslichten niet op groen.

Het kennisplatform CROW-Fietsberaad zegt in De Telegraaf het probleem te herkennen. "Het is een kwestie van afstellen van de detectielussen die verzonken zijn in het wegdek", zegt een medewerker in de krant. Tegelijkertijd levert dat ook een probleem op, want als de lus te licht wordt afgesteld, zou het verkeerslicht op te veel bewegingen kunnen reageren.

De snelle elektrische fietsen staan soms minuten stil voor een stoplicht en moeten dan wachten op automobilisten. Alleen in Rotterdam mogen speed pedelecs vanaf 1 april met een speciale ontheffing ook gebruikmaken van het fietspad. In alle andere steden zijn ze afhankelijk van gevoeligere detectielussen of auto's om groen licht te krijgen.