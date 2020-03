Coronanieuws 26 maart: grootste stijging patiënten op IC, zorgen over capaciteit

Het aantal IC-bedden voor coronapatiënten kan per 1 april worden uitgebreid naar 1037, zegt minister De Jonge van Volksgezondheid. Nu zijn er 925 bedden beschikbaar. Naast de bedden voor coronapatiënten, blijven er voor andere patiënten nog ruim 550 bedden op de intensive care beschikbaar.

Het is nog maar de vraag of 1037 genoeg is, zei Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care tegen BNR Nieuwsradio, verwijzend naar de sterke toename van coronapatiënten op de IC. "De stijging is heel slecht nieuws. Dit betekent dat we er over 3 dagen zijn, in plaats van over 6 of 7 dagen."

Meer coronatests

De regering moet het Zwitserse farmaceutische bedrijf Roche desnoods dwingen om het recept voor de vloeistof die nodig is voor coronatests te delen, vinden veel partijen in de Tweede Kamer. Dan kunnen apothekers en laboratoria de stof zelf maken. Er is nu een tekort aan zulke tests. Roche liet vanmiddag weten dat laboratoria het recept voor die vloeistof gewoon van internet kunnen halen.

Aandacht voor daklozen

Daklozen kunnen onmogelijk voldoen aan de richtlijn om thuis te blijven, en daarom is het Leger des Heils een campagne voor daklozen gestart. "Er zijn bijna 40.000 dak- en thuislozen maar de opvang is overvol en de doorstroom nihil", zegt de organisatie.

Volgens de organisatie zijn de huidige slaapzalen niet gezond: