Koelvesten voor IC-medewerkers beschikbaar gesteld: 'Het is net topsport'

Een aantal ziekenhuizen in Nederland krijgt de beschikking over koelvesten die door het zorgpersoneel gebruikt kunnen worden. De vesten zouden aanvankelijk door de Nederlandse atleten in Tokio gaan worden gebruikt.

De artsen moeten in het ziekenhuis onder warme omstandigheden presteren, met name door de beschermende kleding tegen het coronavirus. Een koelvest biedt dus uitkomst.