Veel extra testcapaciteit beschikbaar voor coronapatiënten

Het laboratorium van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) kan vanaf maandag dagelijks tot 1.500 tests uitvoeren om vast te stellen of een patiënt besmet is door het coronavirus. Ook nu al zou het lab monsters van patiënten kunnen testen, maar vanaf maandag is een nieuw testapparaat in gebruik waarmee het aantal drastisch opgevoerd kan worden.

Als het lab in Lelystad normale werktijden hanteert kunnen er dagelijks 500 tests gedaan worden, maar door 24 uur per dag te werken kan dat opgevoerd worden naar 1.500. Woensdag schreef minister Hugo de Jonge in een Kamerbrief dat er dagelijks ongeveer tweeduizend coronatests gedaan worden in Nederland. De bijdrage van Lelystad zou dus een forse uitbreiding van de testcapaciteit betekenen. Veel hoogleraren microbiologie bepleiten nog steeds de noodzaak om veel meer te testen dan nu gebeurt.

"Wij zijn een onderzoeksinstituut", legt WBVR-directeur Ludo Hellebrekers uit, "maar we zijn ook een crisisorganisatie voor het ministerie van LNV. Wij kunnen meteen opschalen naar 24/7 draaien als er een crisis is door uitbraak van een dierziekte. Of van een zoönose, een dierziekte die op mensen kan overgaan. En dat kunnen we nu ook. Wij zijn er juist ook om in dit soort crisissituaties diagnostiek te doen."

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Hellebrekers heeft via een brief aan het ministerie van LNV zowel het ministerie van VWS als ook het RIVM geïnformeerd over de testcapaciteit die hij beschikbaar heeft. "Het antwoord dat we hebben gekregen is dat men er in het crisisoverleg heel hard mee bezig is. Onze test is al gevalideerd. Op dit moment vindt er nog een laatste controle plaats op monsters die al getest zijn om te kijken of we dezelfde uitkomsten krijgen."

"Maandag gaan we echt beginnen met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Die sturen een eerste hoeveelheid patiëntenmonsters - die nog nergens getest zijn - en die gaan we dan testen." Microbioloog Andreas Voss van het CWZ vertelt dat hij verwacht monsters van zo'n 200 patiënten en medewerkers in te sturen. "Hoe meer testen hoe beter", zegt Voss. "Je kunt niet beheersen wat je niet ziet."

In zijn werkgebied ziet hij op dit moment vooral veel positieve testen bij verpleeghuispatiënten. "Wij werken met onze infectiepreventiedeskundigen ook in verpleeghuizen. Die positieve bewoners en patiënten worden in groepen bij elkaar verpleegd. De directeur van ZZG, de zorginstelling waaronder die verpleeghuizen vallen, wil nu zoveel mogelijk van die kwetsbare ouderen testen."

Daarom komt het Voss goed uit dat het laboratorium in Lelystad extra capaciteit aanbiedt. In zijn eigen ziekenhuis wordt alle personeel bij het minste of geringste voorteken van een infectie, zoals hoesten of verkoudheid getest op het coronavirus.

Trainingen

De medewerkers van het Wageningen Bioveterinary Research worden nu getraind in het gebruik van hun nieuwe Kingfisher isolatierobot. Er worden extra laboranten uit andere labs van de Wageningen University bijgeschoold om straks bij te springen als er dag en nacht gewerkt moet worden of als veel personeelsleden ziek worden. Wageningen Food Safety Research stelt ook mensen beschikbaar die al getraind zijn in dit werk.

Als WBVR kantooruren aanhoudt kunnen ze 500 tests per dag doen; als ze opschalen naar 24/7 kunnen ze er 1500 doen. Voorlopig hebben ze ook voldoende materiaal daarvoor. Voor de nieuwe Kingfisher is materiaal beschikbaar voor 14.000 tests en het lijkt volgens Hellebrekers geen probleem om aan meer te komen. Voor het tweede apparaat, de MagNaPure, is het lab wel afhankelijk van extra productie van materialen door de fabrikant.