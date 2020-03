Niet voorspellen, maar 'nu-spellen' om economische schade coronacrisis te meten

Hoe groot is de economische schade op dit moment? Over die vraag breken economen nu hun hoofd. Want de situatie in het land verandert zo snel, dat de data die normaal gebruikt wordt om te meten hoe de economie er voor staat al achterhaald is als die na weken binnendruppelt.

Daarom zoeken economen naar andere manieren om houvast te krijgen. Geen werkloosheidscijfers of fabrieksdata dus, maar open- en dichtgaande slagbomen in de haven van Rotterdam of een automatische analyse van het sentiment in nieuwsberichten. 'Now casting' heet dat (in plaats van 'forecasting') en onder meer het Centraal Planbureau en Nederlandse banken storten zich daar al op.

Bijna eeuwenoud rekensysteem

"Ook voor ons is het sturen in de mist", zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp bij de presentatie van vier scenario's voor de Nederlandse economie de komende tijd. Dat er een recessie aankomt staat vast, maar ook voor het CPB is het nog niet te zeggen hoe stevig en hoe lang de economie krimpt.

"We proberen wel om sneller zicht te krijgen op economische ontwikkelingen, en om over te stappen op wat economen noemen now casting", legt Hasekamp uit. Maar dat vergt nogal een omslag van hoe de economie tot nu toe gevolgd werd bij het planbureau. "De nationale rekensystematiek is iets dat we sinds de jaren dertig gebruiken."

Er is al een team van datawetenschappers bij het CPB aan het werk om meer real-time data te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan cijfers over vervoer en verkeer, of aan betaalgegevens. "Maar het staat nog in de kinderschoenen. We kunnen die gegevens nu nog niet op een goede manier inzetten."

Vliegtuigen tellen en slagbomen

Ook buiten het CPB worden allerlei data aangegrepen door economen en analisten die grip proberen te krijgen op de economische situatie. Zo kijken ze bij ABN Amro naar informatie over de Rotterdamse haven die, direct of indirect, iets zegt over de internationale handel.

"Hoe vaak slagbomen open en dicht gaan, maar ook hoe lang ze open blijven, zegt iets over hoeveel vrachtwagens voorbij komen en hoe groot ze zijn", zegt Nora Neuteboom. Ze is senior econoom bij ABN Amro en werkt daar met een team van data-analisten, ingenieurs en economen aan het analyseren van continue binnenstromende informatie die iets kan zeggen over hoe de economie er op dit moment voor staat.

Goed nieuws en slecht nieuws

Sinds vorig jaar werkt Neuteboom met haar team aan een groot project samen met Kings College in Londen. Doel: het sentiment in het nieuws meten.

"We zijn allemaal wezens die reageren op behoeftes, op emoties zoals angst. En als we in de krant lezen dat het niet goed gaat met de economie, dan gaan we toch maar de aankoop van het nieuwe huis uitstellen. En als dat op grote schaal gebeurt, heeft dat hele reële economische effecten."