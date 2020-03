Automobilist na positieve blaastest: 'Het waren de kersenbonbons'

Een beschonken automobilist kwam vannacht in Arnhem met een opmerkelijke verklaring voor zijn positieve blaastest. Hij zei dat een doos kersenbonbons de boosdoener was.

De man viel de politie op toen hij slingerend en langzaam reed over de Rijksweg-West. Bij een controle blies hij 275 ugl, terwijl de maximum toegestane hoeveelheid voor een ervaren bestuurder 220 ugl is.

De man bezwoer dat hij niet te veel had gedronken, schrijft de politie op Facebook. Wel had hij naar eigen zeggen meer dan een doos kersenbonbons verorberd. Ze zouden in de aanbieding zijn geweest. Volgens de politie had hij chocolade op zijn tanden.

Dronken van kersenbonbons, kan dat?

Onduidelijk is of de kersenbonbons daadwerkelijk hadden geleid tot de positieve test. NRC schreef enkele jaren geleden dat je zo'n 42 van de chocolaatjes moet eten om op de hoeveelheid alcohol van een halve liter bier te komen. De politie zei toen dat een positieve blaastest wel hypothetisch mogelijk is, als iemand net voor het blazen een heel sterke bonbon eet.