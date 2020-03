CPB vreest voor diepe recessie, economie kan krimpen met 7,7 procent

De coronacrisis gaat Nederland hoe dan ook in een recessie trekken en leidt ondanks alle genomen maatregelen tot veel werkloosheid. Alles hangt af van de duur van de coronabeperkingen en hoe diep dat alles doorwerkt in de economie, meldt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van eerste berekeningen van de coronacrisis.

In het lichtste scenario, met drie maanden beperkingen, krimpt de economie dit jaar met 1,2 procent en loopt de werkloosheid licht op naar 4 procent. Volgend jaar groeit de economie dan weer.

Als de beperkingen zes maanden of langer duren, krijgt de economie het zwaar voor de kiezen. In dat geval krimpt de economie dit jaar tot wel 7,7 procent, met volgend jaar een licht herstel. De werkloosheid loopt op naar 8 procent.

Gezondheidscrisis

Als de coronacrisis en de beperkingen een jaar aanhouden, is er dit en volgend jaar een krimp van de economie van opgeteld 10 procent. De werkloosheid stijgt dan naar meer dan 9 procent.

"Corona is een gezondheidscrisis", zegt CPB-directeur Hasekamp. "De maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zijn noodzakelijk, maar het is duidelijk dat ze diep ingrijpen in de economie. Dit soort maatregelen is nog nooit eerder vertoond."

Werklozen

De werkloosheid loopt op naarmate de beperkingen langer duren en de steunmaatregelen houden dat niet tegen. "Het overheidsbeleid is erop gericht om ontslagen en faillissementen te beperken, maar de klap kan hooguit deels worden opgevangen. Als de crisis langer aanhoudt, zal de economische schade groter zijn." De werkloosheid bedraagt momenteel 2,9 procent, met 274.000 werklozen.

De overheidsfinanciën verslechteren fors door alle maatregelen en gevolgen. De staatsschuld komt echter niet direct in de gevarenzone, zegt het CPB. In het zwaarste scenario komt de schuld eind 2021 uit op 73,6 procent.