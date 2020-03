Vast in buitenland, of geannuleerd concert: wat krijg je terug van de verzekering?

Nederland staat erom bekend: veel mensen zijn goed verzekerd. Maar wat betekent dat nu in tijden van het coronavirus? Wat krijg je wel en wat krijg je niet vergoed?

Wat als je vast zit in het buitenland? Krijg je de terugreis vergoed?

Normaal gesproken ben je zelf verantwoordelijk voor je reis terug. Dat leidde tot grote problemen voor mensen die vanwege reisverboden in het buitenland vast kwamen te zitten. Zij zagen de prijzen voor de vliegtickets flink stijgen, soms tot wel 10.000 euro.

Reisorganisaties, overheid en verzekeraars hebben nu besloten deze reizigers tegemoet te komen. Er moet nog wel een eigen bijdrage worden betaald. Voor vluchten in Europa is dat een eigen bijdrage van 300 euro. Gestrande Nederlanders buiten Europa moeten een eigen bijdrage van 900 euro betalen.

Krijg ik een hotelovernachting vergoed?

De kosten kunnen flink oplopen als je in het buitenland zit. Sommige mensen zitten vanwege het coronavirus al meer dan een week, of langer, vast. Maar al deze kosten worden vrijwel niet vergoed door je reisorganisatie of reisverzekering.

Touroperators betalen drie overnachtingen als je door het coronavirus niet naar huis kunt komen. Verreweg de meeste reisverzekeringen vergoeden deze kosten niet. Bij sommige reisverzekeringen kun je aanvullende kosten wel declareren, maar daar zit wel een plafond aan. De reisverzekering van de ANWB heeft bijvoorbeeld een plafond van 75 euro per dag voor de verblijfskosten.

Wat als je een vakantie had geboekt?

Ook op toekomstige vakantieplannen heeft het coronavirus grote invloed. Veel luchtvaartmaatschappijen vliegen niet en ook reisorganisaties hebben reizen geannuleerd.

Normaal gesproken krijg je in zo'n geval je geld terug, maar omdat dit voor veel bedrijven het einde zou betekenen, bieden ze een voucher. Met deze voucher kun je dezelfde soort reis op een later moment alsnog maken. KLM biedt bijvoorbeeld daarnaast ook aan dat je zonder extra kosten de bestemming kunt veranderen.

Wat als ik als zzp'er inkomen mis?

Zzp'ers kunnen verloren inkomen niet verhalen bij een verzekeraar. Ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen wel geld krijgen van de verzekeraar, maar alleen als de ondernemer zelf ziek is.

Het kabinet komt zzp'ers wel tegemoet; ze kunnen nu sneller aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Zo wordt het inkomen van een partner niet meer meegenomen om vast te stellen of iemand recht op de bijstand. Daarnaast is gemeenten gevraagd het sneller uit te keren. Het kon wel dertien weken duren voordat een aanvraag wordt goedgekeurd.

Ik had kaartjes voor een evenement. Krijg ik mijn geld terug?

Je kunt het geld voor evenementen, zoals concerten of theatervoorstelling terugkrijgen van de organisator. Ook al is het overmacht - organisatoren zijn verplicht het geld terug te betalen. Sommige mensen kiezen er overigens voor hun geld niet terug te vragen, om zo de cultuursector een steuntje in de rug te geven.