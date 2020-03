Leger des Heils wil aandacht voor daklozen met corona

Het Leger des Heils vraagt aandacht voor de situatie van dak- en thuislozen in tijden van corona en start daarom vandaag met de campagne: 'Thuisblijven, hoe dan?!' De organisatie wil extra opvangplekken creëren in hotels en vakantieparken. Ook wil de instelling veldbedden plaatsen in lege sporthallen. In Rotterdam is deze week een quarantaineafdeling voor daklozen geopend.

Met portretten van daklozen op sociale media hoopt het Leger des Heils het gebrek aan ruimte onder de aandacht te brengen. Kwetsbare mensen met een vaak zwakke gezondheid moeten momenteel noodgedwongen in één ruimte worden ondergebracht. De opvanglocaties zijn overvol en de doorstroom naar een eigen zelfstandig onderkomen is nihil, zegt de organisatie.

Er zijn op dit moment tien daklozen met corona die in quarantaine verblijven, zegt woordvoerder Cornald Vader. "Isolatie in de opvang is eigenlijk niet goed mogelijk. We willen dat ze zoveel mogelijk op hun eigen kamer blijven. Dat lukt niet altijd, maar dat proberen we wel."

10.000 woningen

Bij de nachtopvang wordt meer ruimte gecreëerd tussen de bedden, zodat het Leger kan voldoen aan de RIVM-richtlijnen van 1,5 meter. "Maar dat leidt weer tot een tekort aan bedden. Daarom vangen we daklozen nu ook op in sporthallen en andere locaties zoals hotels in Amsterdam en Rotterdam die nu leegstaan."

"Dat doen we zodat we de mensen meer kunnen spreiden. Het liefst willen we de daklozen zo individueel mogelijk opvangen. Per locatie niet meer dan vijftig personen, dus ook in de sporthal."

Er zijn ongeveer 40.000 mensen in Nederland zonder een dak boven hun hoofd. Het Leger des Heils vangt er ongeveer 5000 op. Volgens de organisatie zijn 10.000 woningen nodig om daklozen in onder te brengen. Op die manier wordt de druk op opvanglocaties verlicht.