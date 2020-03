Grote brand in basisschool Lelystad

In Lelystad woedt een grote brand in een basisschoolgebouw. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en heeft wagens uit Lelystad, Almere en Swifterbant ingezet.

Het gaat om basisschool de Triangel, die midden in een woonwijk staat. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd.

De wegen naar de school zijn afgezet, ook omdat er veel rookontwikkeling is. De brandweer roept omwonenden daarom op ramen en deuren gesloten te houden. Het blussen zal de komende uren nog doorgaan.