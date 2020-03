Verdachte aanslagen Nieuw-Zeelandse moskeeën bekent 51 moorden

De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, heeft schuld bekend. De 29-jarige Australiër ontkende eerder alle betrokkenheid bij de aanslag, waarbij 51 mensen omkwamen.

Op 15 maart 2019 zond hij de terreurdaad live uit via Facebook. Ook publiceerde hij een rechts-extremistisch manifest. Het is de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. In de rechtbank zei hij schuldig te zijn aan alle aanklachten. Naast de moord op 51 mensen wordt hij ook beschuldigd van terrorisme en 40 pogingen tot moord.

De Australiër had een wapenvergunning en kocht de gebruikte wapens legaal online. Na de aanslag werd het wapenbezit in Nieuw-Zeeland aan banden gelegd.

Het proces zou in juni van start moeten gaan. Wanneer de rechter uitspraak doet, is vanwege de coronacrisis niet onduidelijk.