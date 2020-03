Rapporteur: vermoedens mensenhandel Vietnamese kinderen bevestigd

De Nederlandse overheid moet meer doen om te voorkomen dat Vietnamese kinderen verdwijnen uit de opvang voor minderjarige asielzoekers. Dat zegt Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij stelt dat recente onderzoeken het vermoeden bevestigen dat bijna alle kinderen verdwijnen met onbekende bestemming.

Uit onderzoeken van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) en de Analyseproeftuin Migratieketen (APM), die maandag werden gepubliceerd, blijkt dat 97 procent van de Vietnamese kinderen uit de beschermde opvang verdwijnt. "De vermoedens dat een groot deel van deze kinderen in handen komen van mensenhandelaren of mensensmokkelaars is hiermee bevestigd", reageert Bolhaar.

Uit de onderzoeken blijkt verder dat er van 2015 tot 2019 1750 kinderen zijn verdwenen uit asielzoekerscentra in Nederland. Onder hen waren tachtig Vietnamese kinderen.

"Ik vind het daarom onbegrijpelijk dat nieuwe maatregelen uitblijven", zegt Bolhaar. "De Nederlandse staat is ook verantwoordelijk voor deze kinderen."

'Aanpak werkt niet'

Staatssecretaris van de Justitie en Veiligheid Broekers-Knol heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het onderwerp nationaal en internationaal de aandacht blijft houden. "De aanpak blijft echter onveranderd", reageert Bolhaar. "Wat gezien de urgentie van dit probleem en de kwetsbaarheid van deze groep kinderen niet te begrijpen is."

Uit het rapport van het EMM blijkt dat het vermissingsprotocol niet altijd wordt gevolgd en dat signalen van mensenhandel niet altijd met het EMM gedeeld worden. Ook lopen opsporingsonderzoeken vaak op niets uit.

Verder blijkt uit de onderzoeken dat Nederland een tussenstop is en dat de kinderen vaak in het Verenigd Koninkrijk terechtkomen.

De onderzoeken werden ingesteld na een uitzending van VPRO-programma Argos van 30 maart 2019, waaruit bleek dat de afgelopen vijf jaar zo'n zestig Vietnamese kinderen zijn verdwenen. De Tweede Kamer en rapporteur Bolhaar vroegen daarop om diepgravend onderzoek.