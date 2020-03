Helpen in tijden van corona: 'Overweldigd door alle positieve reacties'

"Nu ben ik echt overweldigd door de reacties. Scholen en studieklasjes zetten zich in, mensen hebben inmiddels hun balkon omgetoverd tot atelier. Sommigen schrijven gedichten, en anderen puzzels. Er is zelfs iemand die van wol muisjes maakt. Er zijn zoveel initiatieven dat ik er aan denk om het ook naar andere plaatsen te sturen."

Appgroep vol vrijwilligers

Vergelijkbare warme reacties krijgt Janique Hahndiek in Wijk bij Duurstede. Een paar dagen is de WhatsApp-groep Helpende Handjes opgericht, nu zitten er al meer dan honderd vrijwilligers in. Wie in het Utrechtse stadje hulp nodig heeft kan naar een nummer bellen. De hulpvraag wordt vervolgens in de groep gegooid.

"Gisteren vroegen we of iemand even voor iemand boodschappen kon doen, en binnen 30 seconden hadden we vier reacties. 's Middags is er gelijk iemand naar de winkel gegaan."

Bij de groep komen allerlei hulpvragen binnen. Naast boodschappen doen, dat nu heel lastig is voor risicogroepen, kan ook de hond uitgelaten worden of kunnen er mensen met een daarvoor geschikte auto van A naar B worden gebracht.