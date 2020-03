Gedrag allesbepalend voor verloop epidemie, zeggen RIVM én IC-artsen

Ook Van Dissel onderstreepte dat er veel onzekerheid is, omdat er nog onvoldoende data beschikbaar is. Ook moeten er nog correcties doorgevoerd worden op de gegevens die wel beschikbaar zijn. De afvlakking van de uitbraak wordt "wellicht veroorzaakt doordat niet alle opgenomen patiënten getest worden".

Berekeningen, aannames en modellen

Van Dissel baseert zijn uitspraken over afvlakking van de groeicurve van met name het aantal IC-patiënten met corona op berekeningen van de 'modelleurs' van het RIVM. Hoofdmodelleur is professor Jacco Wallinga. "Het scenario dat Jaap van Dissel in de Kamer heeft gepresenteerd is één van de uitkomsten van onze berekeningen", zegt hij.

Dat scenario, waarin het aantal IC-patiënten lager blijft dan het aantal beschikbare IC-bedden, is omgeven met veel onzekerheden. "De grootste onzekerheid is in welke mate mensen zich houden aan de afgekondigde regels. Daar hebben we een aanname over gedaan in het scenario dat Van Dissel in de Kamer liet zien. Als mensen zich minder goed aan de regels houden dan wij verwachten, wordt het beeld snel pessimistischer."

Van Dissel verwees in dat verband naar de mensen die afgelopen weekend naar het strand gingen en onvoldoende afstand van elkaar hielden. Hij waarschuwde dat dergelijk gedrag invloed heeft op verloop van de uitbraak en dat het scenario op basis van wat er in het weekend gebeurd is daarom al ongunstiger zal uitpakken.

Afgelopen weekend was het op veel plaatsen druk, zoals op deze markt: