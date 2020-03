Politieke eenheid in Duitsland over omvangrijk reddingspakket

Merkel afwezig

Ook kan vrijwel elke getroffen onderneming werktijdverkorting voor zijn werknemers aanvragen. Inkomens-, vennootschaps- en omzetbelasting hoeven voorlopig niet afgedragen te worden. De Duitse staat houdt er rekening mee dat daardoor 33,5 miljard euro aan belastinginkomsten verloren gaat.

De stemming over het extra budget gebeurde in een grotendeels verlaten bondsdaggebouw. Alleen de noodzakelijke parlementariërs waren aanwezig, zodat iedereen voldoende afstand tot elkaar kon bewaren. Bondskanselier Merkel was er ook niet, omdat zij nog altijd in thuisquarantaine verblijft.

Applaus

Voorafgaand aan het debat en de stemming namen bondsdagleden ruim de tijd voor een applaus, om alle hulpverleners in Duitsland een hart onder de riem te steken. Minister Scholz van Financiën riep op tot politieke solidariteit over de maatregelen: "We beleven een crisis die in de geschiedenis van onze Bondsrepubliek zonder weerga is."