Haagse Markt per direct gesloten door gemeente wegens drukte

De Haagse Markt is vanmiddag gesloten omdat het er te druk was. Dat gebeurde na overleg tussen burgemeester Remkes en de marktmeester. Er was al langer discussie of het verantwoord was de markt open te houden.

Vandaag was het er ondanks de inzet van handhavers te druk om de coronavoorschriften te kunnen naleven.

De gemeente benadrukt het belang van de Haagse Markt. "Het aanbod van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod", aldus een verklaring vanmiddag. "Het leek erop dat mensen zich maandag beter aan de richtlijnen hielden, maar vandaag werd er geen 1,5 meter afstand gehouden."

Vooral op momenten dat het zonnig is, zie je dat het druk wordt, laat de burgemeester weten.

Deurbeleid

De gemeente bekijkt nu of er vanaf overmorgen een kleinere, afgeschermde markt gehouden kan worden met 'deurbeleid' en alleen voor de verkoop van levensmiddelen.

Politici in de stad hadden er al eerder bij Remkes aangedrongen op sluiting van de markt, meldt Omroep West. Maandag zei een woordvoerder van het Platform Belangenorganisaties de Haagse Markt dat de gemeente volgens hem onvoldoende inzette op het handhaven van de 1,5 meter afstand door het winkelend publiek.

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman vindt dat de huren voor marktkooplui voorlopig opgeschort moeten worden: "In moeilijke tijden moeten de ondernemers zeker tegemoet worden gekomen. Nu moeten we kijken hoe de handhaving zal verlopen op het food-gedeelte."

De Haagse Markt is de grootste van Nederland. In de weekeinden komen er tot 40.000 bezoekers.