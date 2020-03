Helikoptergeld, alle burgers geld geven: helpt dat in de coronacrisis?

Helikoptergeld klinkt sympathiek en effectief, maar geld los in het handje doet nu niet zoveel. Je kunt het gebruiken voor de huur of hypotheekaflossing, of het betalen van een rekening. Winkelen, op vakantie of uit eten gaan kan allemaal niet, en je koopt er ook geen nieuwe auto van. "Hoogstens hamster je wat meer in de supermarkt en dat wil je nu juist niet aanwakkeren", zegt Coppola. Het geld belandt dus op de spaarrekening of in de la en niet in de economie.

Helikoptergeld is beter voor na de crisis. "Ik vind dat het veel beter is om de helikopters te laten uitvliegen als het virus verslagen is en de mensen uit hun schuilplaatsen komen."