Noordrijn-Westfalen laat gevangenen vervroegd vrij vanwege corona

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil gevangenen vrijlaten om te voorkomen dat gedetineerden elkaar aansteken met het coronavirus. Vrijgekomen cellen of afdelingen kunnen gebruikt worden om gevangenen in quarantaine te plaatsen, zegt minister Biesenbach van Justitie. Het gaat om zo'n 1000 van de 16.000 cellen die er zijn in de westelijke deelstaat.

Op dit moment zijn er volgens de minister maar enkele cellen beschikbaar om besmette gedetineerden af te zonderen. Door gevangenen vrij te laten die nog maar korte tijd vast zouden moeten zitten, komen er meer cellen beschikbaar.

Onder de regeling vallen gedetineerden die toch al uiterlijk 20 juli vrij zouden worden gelaten of die vastzitten omdat ze een boete niet kunnen betalen. Mensen die in de gevangenis zitten vanwege een zedendelict of een ander ernstig geweldsmisdrijf komen niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Volgens minister Biesenbach werken ook andere deelstaten aan een vrijlatingsregeling.