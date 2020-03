Drukte in supermarkten afgenomen, maar omzet nog hoger dan normaal

Het was vorige week minder druk in de supermarkten dan de week ervoor. Toch was het nog altijd veel drukker dan normaal. De omzet van de supermarkten was 22 procent hoger dan een jaar eerder. Dat berekende onderzoeksbureau Nielsen.

De omzet van de supermarkten lag vorige week op 933 miljoen euro en daarmee lijkt het alsof er minder hard gehamsterd wordt. De week ervoor ging het nog om een omzet van 998 miljoen euro. Nog nooit hadden Nederlanders zoveel boodschappen gedaan. Het coronavirus heeft volgens het onderzoeksbureau grote invloed op de inkomsten van de supermarkten.

Toch hamsteren we in Nederland minder hard dan in andere landen. "Het is belangrijk dat de Nederlandse consument zoveel mogelijk probeert vast te houden aan de normale aankooppatroon, zodat retailers de supply chain kunnen reguleren" , zegt Johan Vrancken, directeur van Nielsen.

Ook de drogisterijen merken dat de drukte iets aan het afvlakken is, zegt de brancheorganisatie van drogisterijen. Vorige week was er in veel van de winkels geen handgeld of paracetamol meer te krijgen.

Maar dat probleem zal volgens de brancheorganisatie de komende weken minder spelen. De drogisterijen hebben de afgelopen week maatregelen doorgevoerd die drukte in de winkels moeten verminderen.

Zo mogen er nog maximaal tien klanten in een drogist van 100 vierkante meter. Daarnaast mogen mensen nog maar maximaal twee doosjes paracetamol kopen. De pijnstillers liggen achter de kassa en klanten kunnen ze niet meer zelf pakken. Verder mogen klanten niet meer zonder mandje naar binnen.