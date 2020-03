VPRO hoeft niet te rectificeren na kort geding Baudet

De rechtbank in Lelystad heeft de VPRO in het gelijk gesteld in de zaak die Forum voor Democratie en FvD-leider Thierry Baudet hebben aangespannen tegen de omroep. De VPRO hoeft uitspraken van de presentator van het tv-programma Buitenhof over een betoog van Baudet in de Tweede Kamer niet te rectificeren.

Baudet stapte naar de rechter omdat hij rectificatie eist van in zijn woorden "schandelijke uitspraken" van Buitenhof-presentator Natalie Righton. Die zei in het programma dat Baudet in de Kamer opzien had gebaard met de uitspraak "dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten".

De raadsman van de VPRO bracht bij de behandeling van de zaak naar voren dat Righton zowel Baudets uitspraak als de wijze waarop diens woorden werden opgevat door enkele politici, correct heeft verwoord. Maar volgens Baudet schilderde Righton hem onterecht af als een racist door hem woorden in de mond te leggen die hij nooit heeft uitgesproken.

Baudet betoogde in de Kamer letterlijk dat de Europese Unie de traditionele Europese identiteiten probeert te verzwakken door doelbewust migranten naar Europa te halen.

Gebrekkige parafrase

De rechter oordeelde dat de parafrase van Righton gebrekkig was, omdat de woorden 'blank', 'ras' en 'vervanging' "een bijzonder negatief gewicht" hebben. Maar de rechter vond dit niet doorslaggevend.

In 2015 en 2017 deed Baudet uitspraken over "een blank en dominant Europa", en daar kan de parafrase van Righton niet los van worden gezien, aldus de rechter. Bovendien moet Baudet als publieke figuur volgens de rechtbank meer accepteren dan de gemiddelde burger. Tenslotte kan de uitlating van Righton worden gezien als een bijdrage aan het maatschappelijke debat, en in dat licht mag het recht op vrijheid van meningsuiting minder snel worden ingeperkt, oordeelde de rechtbank.