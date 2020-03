OM: zware straffen en snelrecht voor misbruikers van coronacrisis

Het Openbaar Ministerie gaat hard optreden tegen mensen die de coronacrisis misbruiken om een misdaad te plegen. De zaken worden snel behandeld met hoge strafeisen, beginnend met een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het dreigen met besmetting van hulpverleners, toezichthouders, politie en winkelpersoneel. Ook tegen babbeltrucs, geweld, oplichting en het verspreiden van nepnieuws wordt extra had opgetreden.

"Dit soort gedrag wordt niet getolereerd", zegt de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het OM benadrukt de ernst van de strafbare feiten, omdat iedereen afhankelijk is van mensen met vitale beroepen.

Celstraf

Afgelopen week heeft de politierechter in Den Haag tien weken celstraf opgelegd aan een man die zei het coronavirus te hebben en in het gezicht van agenten hoestte. Ook in Utrecht zijn twee mensen veroordeeld door de politierechter in een vergelijkbare zaak. Een van hen kreeg vier weken cel, de ander veertig uur werkstraf.

De lengte van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf is afhankelijk van de misdaad, maar kan oplopen van weken tot enkele maanden.