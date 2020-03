Wall Street boekt grootste koerswinst sinds 1933

De Amerikaanse effectenbeurs liet vandaag de grootste stijging sinds de Grote Depressie van 1933 noteren. De Dow Jones index stond bij sluiting van de handelsdag op 20.704 punten, een stijging van 11,4 procent. Grootste aanjager is het naderende akkoord over een steunpakket van 1800 miljard dollar.

Een andere belangrijke Amerikaanse graadmeter, de S&P 500, sloot 9,4 procent hoger. De winsten van vandaag komen na een reeks van negatieve daguitslagen, onder invloed van de coronacrisis. Beleggers deden aandelen in de verkoop, vanwege grote verliezen die beursgenoteerde bedrijven lijden of waarschijnlijk gaan lijden.

Nu het president Trump lijkt te gaan lukken om een zeer omvangrijk steunpakket los te krijgen bij het Congres, slaat het sentiment om. Het pakket van 1800 miljard dollar komt boven op de belofte die de FED eerder deed. De centrale bank zegt alles te gaan doen binnen zijn mandaat om de crisis te bezweren, waaronder het ongelimiteerd opkopen van staats- en bedrijfsleningen.

Ook in Europa sloten de beurzen vandaag flink in de plus. De AEX-index eindigde met een winst van bijna 9 procent. Londen, Frankfurt en Parijs eindigden met ongeveer even hoge uitslagen.

Roosevelt

Op 15 maart 1933 sloot de Dow Jonesindex met een winst van 15,34 procent. Op die dag ging de beurs weer open na vanwege de bankensanering van de regering-Roosevelt gesloten te zijn geweest. Vanaf toen volgde een geleidelijke stijging, maar pas in 1954 werd weer het koersniveau van vlak voor de beurscrash van 1929 bereikt.

Overigens is allerminst zeker dat nu de bodem is bereikt. De afgelopen weken zijn eerder grote dagwinsten geboekt, maar die bleken telkens weer te worden gevolgd door grote verliezen.