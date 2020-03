Beademingsapparatuur: we hebben liever te veel dan te weinig

De nieuwe minister voor Medische Zorg, Martin van Rijn meldde maandag dat er tweeduizend beademingsapparaten zijn besteld. Wanneer die komen, is nog niet bekend. "Over de hele wereld woekert een capaciteitsvraagstuk", zei de minister. "We hebben liever te veel, dan te weinig."

Wat voor oplossingen worden gezocht?

Onderzoekers van de Universiteit van Twente en het Amsterdam UMC ontwikkelen samen een tijdelijke oplossing: één beademingsapparaat waar twee patiënten op aan kunnen worden gesloten. Dat kan, als de patiënten in gelijke mate ziek zijn en dezelfde lengte en hetzelfde gewicht hebben. "Dit is echt een noodoplossing die alleen in academische ziekenhuizen door zeer ervaren IC-artsen kan worden toegepast. Een last resort", benadrukt Frans de Jongh, de longfysioloog die bij het onderzoek is betrokken.

Minister Schouten riep maandag dierenartsen op om hun beademingsapparatuur af te staan. Inmiddels hebben zich 34 praktijken gemeld. Zij bieden samen zo'n vijftig toestellen aan, dat is ongeveer de helft van wat er beschikbaar is. De vereniging voor dierengeneeskunde KNMvD inventariseert wat er verder mogelijk is.

"We moeten kijken of al die apparaten geschikt zijn", zegt Conny van Meurs van de KNMvD. "Een deel van de zorgapparatuur voor dieren is afkomstig uit de humane sector, dus die zijn vrijwel direct te gebruiken." Dit betekent dat voor dieren de beademingsapparatuur niet beschikbaar is, maar volgens Meurs is dat niet voor elke dierenoperatie noodzakelijk. "We zijn nog aan het onderzoeken wat de gevolgen voor dieren zijn."

Dräger, een Duits bedrijf gespecialiseerd in beademing- en anesthesieapparatuur, heeft de productie in zijn Duitse fabrieken al verdubbeld. Algemeen directeur Robert den Brave: "Alleen Duitsland heeft al tienduizend apparaten besteld. Wij proberen nu ethische beslissingen te nemen welk land ze het meest nodig heeft."

Daarbij adviseert Dräger ziekenhuizen om hun operatiekamers om te bouwen tot IC-kamers. Want in operatiekamers staat anesthesieapparatuur, waarmee een patiënt kan worden beademd. Den Brave: "We hebben in Nederland zo'n duizend operatiekamers die niet allemaal gebruikt worden. Dus daar valt wat te winnen."

Hoezeer zijn we afhankelijk van het buitenland?

Veel van de bedrijven die beademingsapparatuur produceren, hebben fabrieken in het buitenland, onder andere in China, Duitsland en de Verenigde Staten. Vooral de VS zorgt voor problemen. Zo is het onduidelijk of de apparatuur die Philips voor de Nederlandse markt in Amerikaanse fabrieken produceert Nederland gaat bereiken.