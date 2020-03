'Verwarrend en vermoeiend', maar waardig: een uitvaart in tijden van corona

"Toen de overheid bepaalde dat de horeca dicht moest, hadden we geen condoleancezaal meer. We moesten alle mensen uit die groep op de hoogte stellen." Maandag werd de situatie nog vervelender. De uitvaartverzorger kwam met het bericht dat alleen eerstegraads familieleden - de vrouw en kinderen van Twal - nog aanwezig mochten zijn.

"Dat was verschrikkelijk. Alle broers en zussen waren in rep en roer. 'Dat kan toch niet?', dachten wij. Godzijdank heeft de uitvaartbranche zich sterk gemaakt voor de aanwezigheid van meer mensen. Dinsdag kregen we het bericht dat er toch dertig genodigden mochten komen", vertelt Twal-Wouters. "Die moesten we toen allemaal weer bellen."

'Vraagt veel flexibiliteit'

Vooralsnog mag een begrafenis of crematie dus door maximaal dertig mensen worden bijgewoond. De genodigden moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. "Dat is bij uitvaarten een hele uitdaging. Het vraagt veel flexibiliteit van uitvaartverzorgers om hiermee om te gaan", zegt een woordvoerder van uitvaartorganisatie Yarden.

Nabestaanden vinden de richtlijnen wel bespreekbaar, ervaart Wilma den Uijl van Zielhuis Uitvaart in Amsterdam. "Ze begrijpen het wel. En ze gaan er creatief mee om. Uitvaartcentra doen ook enorm hun best om livestreams en opnames te faciliteren."

Toch intimiteit

De familie van Twal kon de kerkdienst houden die gepland was, maar dan in de pastorie. "Met dertig mensen was het krap, maar wel heel bijzonder. In het laatste halfuurtje voordat de kist gesloten moest worden hebben we nog zijn favoriete muziek gedraaid. Johnny B. Goode, dat was echt zijn nummer. Het voelde goed dat zoiets nog wel kon. Daarna zijn we naar de begraafplaats gelopen. Het applaus dat we daar kregen is ons ook bijgebleven."

"Een uitvaartondernemer moet steeds bedenken hoe mensen verbonden kunnen zijn met elkaar, zonder fysiek samen te zijn", zegt Den Uijl. "Je kunt op hetzelfde moment naar een lied luisteren, of een lied zingen. Als ik nabestaanden achteraf spreek, blijkt dat ze de intimiteit eigenlijk als heel prettig hebben ervaren."