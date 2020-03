Dolfijn gespot in de haven van Harlingen

In de haven van Harlingen is gisteren en vandaag een dolfijn gespot, meldt de Leeuwarder Courant. De dolfijn lijkt gezond, maar opvangcentrum SOS Dolfijn houdt de situatie in de gaten en staat als het nodig is klaar met de dolfijnambulance.

"We krijgen vaker meldingen van bruinvissen of grote walvissen. Toen een man belde dat hij een dolfijn zag vroegen we daarom eerst om een filmpje", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "Het was inderdaad een dolfijn, die komen minder vaak voor in de haven."