'Coronavirus kan 17 dagen buiten lichaam overleven'

Het coronavirus kan tot zeventien dagen buiten het lichaam overleven. Dat zeggen wetenschappers van het CDC, het 'Amerikaanse RIVM', na onderzoek op het cruiseschip Diamond Princess.

De onderzoekers hebben monsters genomen aan boord van het schip, dat vorige maand voor anker lag in de haven van de Japanse stad Yokohama. Op het cruiseschip bleken 712 van de 3711 passagiers met het coronavirus besmet te zijn. Zeker twee besmette patiënten zijn overleden.

In de cabines van het schip werd het virus nog op verscheidene materialen aangetroffen, terwijl de laatste passagiers al zeventien dagen daarvoor de Diamond Princess hadden verlaten. Uit eerdere studies bleek dat het virus drie dagen kon overleven op plastic en rvs. Het is niet duidelijk op welke materialen het coronavirus in de Diamond Princess is aangetroffen.

De onderzoekers van het CDC benadrukken dat hun ontdekking niet per se betekent dat het virus zich via materialen verspreidt.

Maatregelen waren inadequaat

Het coronavirus op de Diamond Princess werd ontdekt nadat een van de passagiers in Hongkong was getest en besmet bleek. Daarna moesten alle passagiers op het schip in quarantaine, in de haven van Yokohama.

Een Japanse viroloog, die aan boord was geweest, zei dat de maatregelen om verdere besmettingen op het cruiseschip te voorkomen, "volstrekt ontoereikend" waren.

Het CDC waarschuwt in zijn rapport voor de gevaren van besmetting op cruiseschepen, omdat daar veel mensen langere tijd dicht op elkaar zitten.