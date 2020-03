Asterix-maker Uderzo (92) overleden

Asterix-tekenaar Albert Uderzo is op 92-jarige leeftijd overleden. Zijn familie laat aan het Franse persbureau AFP weten dat Uderzo in zijn slaap stierf aan een hartstilstand en dat zijn dood niet is veroorzaakt door het coronavirus. "Hij was al een paar weken erg moe."

Fransman Uderzo (Fismes, 1927) begon al met tekenen toen hij nog op de kleuterschool zat. Eerst tekende hij vooral Disneyfiguren na, later verzon hij ook eigen karakters.

De eerste Asterix

Uderzo vond werk als illustrator van romans en hij maakte strips voor de kranten France Dimanche en France Soir. Ook begon hij een eigen strip: Belloy, Le Prince Rollin.

In de jaren 50 leerde hij in Brussel René Goscinny kennen, met wie hij ging samenwerken. Met Uderzo als tekenaar en Goscinny als scenarioschrijver maakten ze voor het Belgische stripweekblad Kuifje de serie Oumpah Pah le Peau-Rouge (Hoempa pa) en Jehan Pistolet (Johan Pikbroek).

Voor het nieuwe Franse stripblad Pilote, waarvan Uderzo tevens artistiek directeur was, ontwikkelde hij in 1959 samen met Goscinny de strip Asterix, die meteen een groot succes werd.

Nachtmerrie voor Caesar

De Asterix-verhalen spelen zich af rond het jaar 50 voor Christus in een klein dorpje in Gallië, dat er als enige in is geslaagd om de invasie van de Romeinen te weerstaan.

Dat hen dat is gelukt, komt door een toverdrank die de dorpsbewoners oersterk en onoverwinnelijk maakt. Asterix en zijn dorpsgenoten vormen een ware nachtmerrie voor de Romeinen en hun aanvoerder Julius Caesar.