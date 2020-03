Vannacht was het kouder dan in de hele winter

Het is vannacht kouder geweest dan alle nachten in de winter. In Woensdrecht werd het -6,1 graden. In de winter kwam de minimumtemperatuur niet onder de -5,4 graden; dat was op 21 januari in Maastricht.

"Het was vannacht helder en de wind viel in Woensdrecht helemaal weg", zegt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza. "Dan krijg je zulke lage temperaturen."

Volgens Saris was de matige vorst wel heel lokaal. "Op andere plaatsen in het land was het echt een stuk minder koud. Daar stond meer wind." Zo werd het in De Bilt 0,6 graden.

Komende nacht gaat het op meer plaatsen matig vriezen. "Maar of we opnieuw de min zes gaan halen, is nog maar de vraag", zegt Saris.