8000 kuikens dood bij brand in Biddinghuizen

Bij een brand in een schuur Biddinghuizen zijn vannacht 8000 kuikens gedood. Het vuur brak rond 04.00 uur uit. Zaagsel op de vloer van de schuur was in brand gevlogen, de oorzaak is nog niet duidelijk.

De korpsen van Biddinghuizen en Lelystad rukten uit en hadden de brand rond 05.30 uur onder controle. Een naastgelegen schuur met nog eens 8000 kuikens bleef gespaard, meldt Omroep Flevoland.