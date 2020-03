Geen baan meer door corona: 'Ik kreeg een appje van mijn baas'

'Ik heb een nul-urencontract. Wat betekent de nieuwe maatregel voor mij?' Het UWV krijgt niet veel meer telefoontjes dan normaal, maar bij de meest gestelde crisis-gerelateerde vragen, staat deze bovenaan.

Vakbond FNV krijgt tientallen telefoontjes per dag. Niet alleen vragen over hoe iets zit, ook van mensen die hun baan al zijn kwijtgeraakt door de coronacrisis. Vooral mensen met een tijdelijk contract of werknemers in proeftijd worden in een snel tempo naar huis gestuurd. En nu het kabinet gisteren aankondigde dat bijeenkomsten tot 1 juni verboden blijven, zal dat alleen maar erger worden.

Prikkel voor ontslag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat er met de loonvergoeding van 90 procent geen prikkel is om mensen te ontslaan. Maar dat gebeurt wel, zegt FNV. Vooral in de dienstensector en bij werknemers in de flexibele schil. "Er zijn werkgevers die 10 procent doorbetalen zelfs al te veel vinden. Ze denken dan: het is makkelijker om na de crisis weer mensen aan te trekken. Maar daardoor gaan mensen er enorm op achteruit."

Drie Nederlanders aan het woord die door de coronacrisis hun baan in ieder geval voorlopig kwijt zijn.