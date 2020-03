Pompeo ziet lijmpoging in Afghanistan mislukken en schrapt hulp

De Verenigde Staten schrappen 1 miljard dollar aan hulp aan Afghanistan. Dat heeft minister Pompeo van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt na een bezoek aan Kabul, waar hij er niet in slaagde om de rivalen Ashraf Ghani en Abdullah Abdullah op één lijn te krijgen.

Na verkiezingen van vorig jaar hebben beide Afghaanse leiders zich uitgeroepen tot president. Pompeo was in Kabul om een oplossing te forceren, maar dat is dus niet gelukt.

Pompeo zei teleurgesteld te zijn in beide mannen. Hun houding is schadelijk voor de betrekkingen tussen de VS en Afghanistan en toont "geen respect voor de Afghaanse, Amerikaanse en coalitiepartners die hun leven hebben opgeofferd om het land een nieuwe toekomst te geven". De minister sluit niet uit dat er volgend jaar opnieuw een miljard dollar wordt geschrapt aan hulp.

Na zijn bezoek aan Kabul sprak Pompeo in Qatar met een leider van de Taliban, waarmee de VS vorige maand een vredesakkoord sloot. De VS zegde toe zijn troepen terug te trekken uit het land, terwijl de Taliban beloofden geweld af te zweren en ervoor te zorgen dat terreurorganisatie IS wordt teruggedrongen in Afghanistan.