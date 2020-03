Aanscherping coronamaatregelen is een hard gelag: 'Het valt ons zwaar'

Met een coronacrisis die in Nederland zijn piek nog moet bereiken, was te verwachten dat de eerder ingestelde maatregelen tot 6 april niet de laatste zouden zijn. Vandaag kwam het hoge woord eruit: in ieder geval tot 1 juni zijn alle soorten openbare bijeenkomsten verboden. Bovendien mogen gemeenten boetes gaan uitdelen aan wie zich daar niet aan houdt.

Er is begrip - gezondheid gaat boven alles is de veelgehoorde mantra - maar het is een hard gelag. Voor scholieren bijvoorbeeld, die niet weten of hun examens nog doorgaan. En voor de organisatoren van de vele grote evenementen die traditioneel in april en mei worden gehouden, en waarvan de voorbereidingen vaak al in een vergevorderd stadium zijn. Denk aan de landelijke Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, Koningsdag en de vele muziekfestivals, waaronder Paaspop, Dauwpop, DGTL, en Rebirth Festival.

Ook religieuze bijeenkomsten zijn opgeschort. Dat geldt voor normale spirituele diensten, maar ook voor bijzondere evenementen zoals het 50-jarig jubileum van het christelijke feest de Opwekking, moskeebezoek tijdens de ramadan, die dit jaar in april en mei plaatsvindt, en het Suikerfeest.

"Na ruim veertig jaar lang het festivalseizoen te hebben afgetrapt, valt deze situatie ons zwaar", schrijft Paaspop op zijn Facebook-pagina. De organisatie zat naar eigen zeggen al sinds de aankondiging van de eerste pakket aan maatregelen op 9 maart in spanning over of hun festival kon doorgaan.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag coördineert, heeft nog niet op de maatregelen gereageerd. Paasevenement The Passion, waarin de kruisiging van Jezus wordt nagespeeld, zegt dat de voorstelling gewoon doorgaat, maar dan zonder publiek.

Politie krijgt meer lucht

Het schrappen van grote evenementen geeft ook lucht in de handhaving van de nieuwe regels, zegt politievakbond ACP in een reactie. Gemeenten mogen boetes gaan opleggen aan personen en bedrijven die zich niet aan de samenscholingsregels houden. ACP zegt dat de politie dat kan behappen, omdat agenten niet nodig zijn op evenementen. "In beginsel kunnen wij dit oppakken."

De maatregelen hebben ook consequenties voor de sporters in Nederland. De Nederlandse zwembond (KNZB) en de Nederlandse basketbalbond (NBB) hebben alle lopende competities in het seizoen 2019-2020 beëindigd.

"Zwembaden zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil", meldt de KNZB. "Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime."

De NBB zegt voor dit seizoen geen kampioenen aan te wijzen, een maatregel die vorige week al was ingesteld voor de hoogste divisie. "De NBB acht dit niet passend, gelet op het gemankeerde seizoen."

Voetbalbond KNVB kan nog niet zeggen wat precies de gevolgen zijn voor het voetbal in Nederland. "De consequenties zijn nu nog onbekend", zegt een woordvoerder van de voetbalbond. "We hebben het nieuws net gehoord en zijn in overleg met de ministeries VWS en Justitie over wat dit precies betekent voor de sport."