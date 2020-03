Horecapersoneel VS massaal werkloos, bierhal wordt hulpcentrum

Ook voor eigenaren van horecatenten komen de coronamaatregelen hard aan. Valero vreest dat haar bar dit niet zal overleven: "De meeste horecaondernemers hebben geen buffer om de komende maanden hun zaak draaiende te houden: "Een vriend van me belde me gisteren huilend op. Hij had net veertig ontslagbrieven opgesteld voor zijn personeel en heeft nu nog maar vier werknemers over".

Net als in andere landen is het in de VS nog onduidelijk hoelang horecazaken gesloten moeten blijven. Dit betekent dat er voorlopig nog geen licht aan het einde van de tunnel is voor Amerikanen die in de horecasector werken. "Het is ongelooflijk wat nu gebeurt. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Niemand kan voorspellen waartoe dit domino-effect gaat leiden."

Correspondent Arjen van der Horst bezocht Anna Valero in de bierhal: