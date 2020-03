Joël (39) ligt in het ziekenhuis met corona: ‘Acht dagen geen minuut geslapen'

In het ziekenhuis kreeg en krijgt hij medicijnen die normaal gebruikt worden tegen malaria. En hij kreeg een beademingsmasker op. Hij zat er binnen een week helemaal doorheen. "Ik heb 8 tot 9 dagen geen minuut geslapen. Ik raakte zo uitgeput dat ik een emotioneel wrak werd. Ik ben normaal een heel positief en energiek mens. Daar was niets meer van over. Ik ben opeens totaal afhankelijk van anderen."

Afgelopen vrijdag mocht hij naar huis. De koorts was gezakt en het zuurstofgehalte in zijn bloed was weer oké. Maar binnen een paar uur stond er weer een ambulance voor de deur en moest hij weer worden opgenomen. "De koorts is wel nagenoeg weg, maar het zuurstofgehalte in mijn bloed komt zonder beademingsmasker ver onder de kritieke waarde van 94 procent. Ik moet hier voorlopig nog even blijven."

'Denk na'

De Brabander roept iedereen op om de richtlijnen van het RIVM te volgen. "Ik lig hier negen hoog en kijk uit over de stad. De lucht is blauw en ik denk: wat is de wereld toch prachtig. Maar als ik hier om mij heen kijk, is het chaos. Een van mijn kamergenoten is afgelopen week overleden. En iedereen denkt dat corona jongeren niet kan treffen: ik ben 39. En altijd gezond geweest."

Boreel doet dan ook een emotionele oproep aan iedereen: "Denk na. Ga niet naar buiten als het niet nodig is. Deze ziekte is echt levensgevaarlijk."