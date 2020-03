Ook paasvuren in Groningen en deel Overijssel gaan niet door

In Groningen en in een deel van Overijssel gaan de paasvuren niet door vanwege de coronacrisis. Eerder werd al bekend dat er in Drenthe geen paasvuren zouden zijn.

"Alle vergunningen en ontheffingen zijn ingetrokken", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen tegen RTV Noord. "We willen met deze maatregel duidelijkheid scheppen, omdat in omliggende regio's de vuren al zijn afgelast."

Ook burgemeesters in de regio IJsselland besloten vandaag definitief een streep te zetten door de paasvuren in alle elf gemeenten.

Niet verantwoord

Volgens de burgemeesters is het niet verantwoord de vuren door te laten gaan, omdat er te veel mensen samenkomen bij zo'n vuur, meldt RTV Oost.

Het besluit van de Veiligheidsregio IJsselland treft paasvuren in de gemeenten Deventer, Zwolle, Ommen, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe, Hardenberg, Staphorst, Zwartewaterland, Steenwijkerland en Kampen.