Chauffeurs welkom bij wegrestaurant in Hank: 'Graag eigen bestek meenemen'

"We krijgen nu ook buitenlandse chauffeurs, die dagenlang niet hebben kunnen douchen of een goede warme maaltijd hebben gehad", vertelt Valk. "Op veel plekken in België en Frankrijk zijn ze niet meer welkom of alles is dicht."

Chauffeurs kunnen dus komen eten en drinken, maar Valk vraagt ze wel zoveel mogelijk hun eigen bestek mee te nemen. "Alle maaltijden gaan mee naar buiten en dan zijn we ons bestek kwijt. We hadden plastic bestek, maar daar is bijna niet meer aan te komen."

Niet alleen Napoleon is open. Wegrestaurant De Elft in Velp kondigde eerder ook aan chauffeurs juist te blijven ontvangen voor een maaltijd en een warme douche.