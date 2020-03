CBS: supermarktomzet hoger dan met Kerst door corona-hamsteraars

Supermarkten in Nederland hebben in de tweede week van maart 35 procent meer omgezet dan in dezelfde week een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van transactiedata van een groot aantal supermarktketens. Daarmee kwam de omzet hoger uit dan in de week voor kerst, traditioneel de 'beste' week voor supermarkten.

Vooral de omzet van houdbare producten, zoals rijst, bloem, conserven, diepvriesgroenten en pasta nam procentueel gezien sterk toe. Rijst was veruit het meest in trek, de omzet was daar meer dan 2,5 keer zo hoog.

De omzet van geblikte groenten en diepvriesgroenten lagen beide ruim 115 procent hoger. Overigens ging ook de omzet van verse groenten omhoog, maar met bijna 30 procent veel minder hard.