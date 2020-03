Kamer vergadert korter, 'maar parlementair debat moet wel doorgaan'

Een uren durend debat met meerdere bewindspersonen dat tot in de avond doorloopt? Sommige mensen vragen zich af of dat in deze tijden van crisis wel zo handig is. Hebben de bewindspersonen het niet veel te druk om uren in de Kamer vragen te beantwoorden?

Kamerleden en Kamervoorzitter hebben daarom afgesproken dat het debat van komende donderdag korter zal zijn. Zo is de spreektijd niet 6 maar 4 minuten. Ook worden er afspraken gemaakt om het aantal interrupties te beperken.

Maar het is wel van belang dat het debat doorgaat, vinden Kamerleden van vrijwel alle partijen. "Juist ten tijde van crisis moeten wij als volksvertegenwoordigers ons werk kunnen doen", zegt SP-Kamerlid Hijink. "Dat betekent niet dat we op de stoel van experts moeten zitten, maar wel dat we de vragen moeten stellen waar heel Nederland mee zit."

"Zoals nu, met de beschikbaarheid van testen", voegt hij eraan toe. Die zouden op zijn, maar in de noordelijke provincies kunnen ze het personeel nog altijd testen. Hijink wil weten hoe dat kan.

'Debat in scherpte'

Ook PvdA-leider Asscher vindt het van groot belang om in deze moeilijke tijd als parlement bij elkaar te komen. "Om de regering te bevragen hoe we samen zo goed mogelijk door deze crisis heen komen."

Maar wat Asscher betreft "debatteren we dan wel in alle scherpte en met niet te veel bewindspersonen tegelijk, zodat het niet langer duurt dan nodig is".

'Alleen het hoogstnoodzakelijke'

ChristenUnie-leider Segers is het daarmee eens. "Terecht dat de Tweede Kamer alleen het hoogstnoodzakelijke doet en zich concentreert op een wekelijks debat over de aanpak van het coronavirus. Dat is ook belangrijk: Tweede Kamerleden zijn ook in deze crisistijd controleurs van het kabinet en de volksvertegenwoordigers die de vragen stellen die bij veel mensen leven."

Maar Segers vindt het minstens zo belangrijk dat het kabinet de ruimte krijgt om de ingrijpende crisis te bestrijden. Het debat duurde vorige week wat hem betreft te lang.

"Het is mijn inzet en een gemeende oproep aan mijn collega's om dit debat op hoofdlijnen te voeren. Het hoeft niet zolang te duren."

Het debat is voor komende donderdag gepland van 10.15 tot 14 uur. Eerder besloot de Kamer al niet meer met alle leden samen te vergaderen. Het vorige debat duurde ruim tien uur, daarbij werd minister Bruins onwel.