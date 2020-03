Gestrande Nederlanders kunnen hulp krijgen voor terugreis

Nederlanders die door de uitbraak van het coronavirus zijn gestrand in het buitenland, kunnen hulp krijgen om hun terugreis te regelen en bekostigen. Dat hebben verzekeraars, reisorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken afgesproken.

Door de partijen wordt maximaal tien miljoen euro vrijgemaakt voor mensen die geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Reizigers die binnen Europa zijn gestrand moeten zelf 300 euro bijdragen aan hun terugreis, buiten Europa geldt een eigen bijdrage van 900 euro.

Transport of onderkomen

Mensen kunnen zich melden op de website bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dan wordt geprobeerd om transport te regelen en als dat niet lukt "een veilig onderkomen", meldt het ministerie.

"We moeten beseffen dat dit een mega-operatie wordt in een moeilijke tijd", zegt Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars "Daarbij doen wij ook een beroep op de Nederlanders zelf en verwachten wij dat die verantwoordelijkheid nemen in hun eigen reis, onderdak, alternatieve reisprogramma en transport."

Het is onduidelijk hoeveel reizigers in aanmerking komen. Geschat wordt dat in totaal tussen de 100.000 en 200.000 Nederlanders zijn gestrand. De regeling is niet voor Nederlanders die in het buitenland wonen.