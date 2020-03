Zeker 23 doden bij onlusten in gevangenis Bogota, 'vrees voor corona'

Bij onlusten in een gevangenis in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn zeker 23 doden gevallen. Volgens de autoriteiten was sprake van een massale uitbraakpoging, maar dat wordt tegengesproken door belangenorganisaties van gevangenen.

De doden, naar verluidt allemaal gevangenen, vielen op de dag dat er in gevangenissen in het land werd geprotesteerd vanwege de slechte omstandigheden waaronder mensen vastzitten. Ook de slechte hygiënische omstandigheden speelden een rol. Gevangenenorganisaties zeggen dat sprake was van vreedzaam protest, vanwege de vrees besmet te raken met het coronavirus. Ook waren gevangenen boos dat ze geen bezoek meer kregen, vanwege quarantainemaatregelen.

De Colombiaanse minister van Justitie, Margarita Cabello, zegt dat er ook meer dan tachtig gewonden zijn gevallen. 32 gevangenen en zeven bewakers zouden in het ziekenhuis liggen. Volgens Cabello is 'corona' een excuus voor de rellen. Er zou geen enkel bewijs zijn dat er besmettingen zijn in gevangenissen.

In Colombia zijn 231 besmettingen geregistreerd, en twee doden. In het land zitten volgens officiële cijfers 121.000 gevangenen vast in 132 gevangenissen; de capaciteit is eigenlijk 80.000.

Eerder in de week ontsnapten honderden gevangenen in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. Zij ontsnapten uit gevangenissen met een relatief soepel regime. Gedetineerden mogen er bijvoorbeeld op verlof. De gevangenen gingen ervandoor nadat ze te horen hadden gekregen dat ze met Pasen geen verlof zouden krijgen in verband met de verspreiding van het coronavirus.