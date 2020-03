Politie houdt Rotterdammer aan na achtervolging, vindt harddrugs

Een 25-jarige man is vannacht in Rotterdam aangehouden na een achtervolging door de politie. De man probeerde te vluchten na een controle, toen bleek dat hij nog een gevangenisstraf van 33 dagen open had staan.

"Toen de agenten de man vroegen om uit het voertuig te stappen, startte hij de motor en reed met piepende banden weg", schrijft de politie. De Rotterdammer reed met hoge snelheid de snelweg op, tussen pionnen door en langs wegwerkzaamheden.

De wegwerkers daar konden volgens de politie nog net op tijd wegspringen en hebben aangifte gedaan. "Wonder boven wonder is er niemand gewond geraakt", schrijft de politie.

Harddrugs

Vervolgens reed de man de snelweg af en botste tegen twee geparkeerde auto's. Daar hield de politie hem aan.

Bij de aanhouding werd ook een grote hoeveelheid harddrugs gevonden. De man moet zijn gevangenisstraf van 33 dagen uitzitten en zijn rijbewijs en auto zijn ingevorderd.

Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, handelen in drugs, gevaarlijk rijgedrag, het negeren van een stopteken, door rood licht rijden en het niet voldoen aan een bevel of vordering.