'Als er straks veel meer patiënten bij komen moeten er keuzes worden gemaakt'

Er heerst in deze tijd een enorm saamhorigheidsgevoel, hier kan geen teambuildinguitje tegenop. Echt iedereen staat voor elkaar klaar. Elke dag kom ik weer terecht in een warm bad, zo voelt het. Iedereen werkt keihard en is enorm gefocust. Dat is prachtig om te zien, maar we moeten wel oppassen dat niet iedereen op z'n tandvlees gaat lopen. Daar letten we goed op.

Dit is uiteindelijk geen crisissituatie meer, maar kan een chronisch verhaal worden. Dat betekent dat je ook je ziekenhuis anders moet gaan inrichten. Je kan straks niet alleen COVID-ziekenhuizen overhouden, want andere patiënten hebben ook zorg nodig.

Waarvan gaat dit allemaal ten koste...? Oudere mensen in verpleeghuizen mogen nu al geen bezoek meer ontvangen, terwijl ze daar juist veel behoefte aan hebben. En wat betekent dit voor de generaties na ons? Over dit soort vragen moet binnenkort wel een debat worden gevoerd.

Nu kunnen we het aantal patiënten nog aan, maar wat doen we als er straks veel meer bij komen? Dan moeten er keuzes worden gemaakt. Daar ga ik niet over, maar ik vind wel dat daar concreter over moet worden nagedacht. Ook vanuit de overheid.