Nederland weert vluchten vanuit Spanje, repatriëring mag nog wel

Vliegtuigen uit Spanje mogen niet langer landen in Nederland. De regering heeft Spanje toegevoegd aan de lijst met landen waartegen een verbod is uitgevaardigd om het luchtruim van Nederland binnen te komen. Op die lijst stonden al Italië, China, Iran en Zuid-Korea.

De uitbreiding is nodig omdat ook Spanje inmiddels een hoogrisicoland is op het gebied van het coronavirus. Het verbod is vanavond om 20.00 uur ingegaan en duurt voorlopig veertien dagen. Medisch personeel en patiënten worden wel toegelaten.

Ook vluchten voor de repatriëring van Nederlanders kunnen doorgaan, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. "De luchtvaartmaatschappijen houden de mogelijkheid om te vliegen om Nederlandse ingezetenen naar Nederland te brengen. In ons contact met de luchtvaartmaatschappijen hebben zij aangegeven te willen blijven vliegen om Nederlanders de kans te geven terug te keren."

'Met beslissingen aan het worstelen'

Transavia zegt dat een aantal geplande vluchten mag doorgaan. Het gaat onder meer om drie repatriëringsvluchten van de Canarische Eilanden. Daarvandaan zouden 400 tot 600 Nederlanders terugkomen.

KLM zegt dat er morgen nog een aantal vluchten naar Spanje vertrekken: het land in reizen mag nog wel. "Op de terugweg naar Nederland zal KLM ook weer Nederlanders mee terugnemen, daar maken we een 'repatriëringsvlucht' van." Hoeveel Nederlanders vanuit Spanje mee terugvliegen, kan de woordvoerder niet zeggen.

Jaarlijks zitten volgens schattingen van de Nederlandse ambassade meer dan 100.000 Nederlanders in de winter deels in Spanje, aan de Costa Brava zo'n 60.000. Velen zijn al vertrokken.

"Misschien zijn er in die streek nog tussen de 15.000 en 20.000 ouderen die daar 'wonen'", zei ambassadeur Jan Versteeg eerder deze week tegen correspondent Rop Zoutberg. "Daarnaast is er nog een fors aantal toeristen. Aan de Costa Brava alleen al zullen dat er ook nog vele duizenden zijn." Versteeg zei dat hij de indruk heeft dat veel Nederlanders in Spanje "met beslissingen aan het worstelen" zijn.